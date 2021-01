Dortmund, sous la menace d'une fuite de ses stars

Dortmund prend l'eau. Le BVB a limogé Lucien Favre après une série de mauvais résultats en fin d'année, mais les joueurs du club allemand n'ont pas réussi à remonter la pente pour autant.

Le Borussia Dortmund vient d'enchaîner deux défaites consécutives en Bundesliga, et le retour d'Erling Haaland de blessure n'a pas été suffisant pour enchaîner les victoires en Allemagne.

Aujourd'hui, Dortmund est septième de Bundesliga et une question plane : le BVB sera-t-il capable de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions ?

C'est une question qui se pose aujourd'hui, car en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la compétition européenne, le BVB accusera un manque à gagner de 30 millions d'euros.

Et selon les informations de 'Bild', Dortmund pourrait ne pas avoir d'autre choix que de laisser partir ses plus précieux éléments. Jadon Sancho, auteur d'un timide début de saison, rêve de repartir en Premier League, et Dortmund ne devrait pas s'opposer à un départ de l'Anglais cet été.

Raphaël Guerreiro ou encore Giovanni Reyna pourraient eux aussi être vendus l'été prochain en cas de non-qualification en Champions League. En revanche, Dortmund n'a pas l'intention de se séparer d'Erling Haaland, même s'il se voyait contraint à faire des économies en fin de saison.