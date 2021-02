Dortmund trÃ¨s intÃ©ressÃ© par Onana

Toute grande équipe a un grand gardien de but. Un de ces gardiens de but qui font la différence. Le Borussia le recherche depuis un certain temps déjà, et ils veulent qu'Onana ait ce rôle.

Le Borussia Dortmund a eu des bons gardiens de but dans ses rangs, mais il n'en reste pas moins que ces dernières années, le gardien a été le maillon faible de la chaîne.

Depuis Weidenfeller, bien que l'Allemand ait eu quelques jours à oublier, il n'y a pas eu un seul gardien de but qui transmette ce sentiment de sécurité constante.

C'est pourquoi, selon 'Sport', le Borussia veut Onana. Le gardien de but camerounais a signé de belles performances à l'Ajax, où il joue depuis son départ de La Masia en 2015.

De nombreuses équipes se sont intéressées à lui depuis qu'il a intégré l'équipe première lors de la saison 2016-17, y compris le FC Barcelone lui-même, et maintenant le Borussia se joint à la liste.