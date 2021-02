Watzke : "Sancho impressionne et montre toute sa qualité"

Jadon Sancho impressionne. Selon le dirigeant du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, les rumeurs de transfert ne pèsent sur les épaules de l'international anglais. Jadon Sancho a connu un début de saison 2020-2021 timoré après avoir été fortement associé à un transfert à Manchester United l'été dernier, mais le joueur a commencé à revenir à son meilleur depuis le début de l'année 2021 et depuis lors, il rayonne.

L'international anglais a marqué son dixième but de la saison lors d'une victoire 4-0 à Schalke samedi, et a également été passeur décisif sur l'un des buts d'Erling Haaland. Watzke est heureux de le voir démontrer son "incroyable qualité" après avoir passé une période plus compliquée. Watzke a déclaré aux micros de 'Sport 1' : "Jadon va très bien en ce moment, il est de retour. Mais ce n'était qu'une question de temps. Toutes les discussions concernant un transfert durant l'été ont déjà été oubliées".

"Edin Terzic lui a beaucoup parlé. Jadon Sancho a de nouveau montré ses qualités incroyables au cours de ces dernières semaines. Nous sommes très heureux qu'il joue pour nous", a ajouté le dirigeant du BVB. Sancho a encore deux ans de contrat avec le Borussia Dortmund, et bien que les spéculations sur son avenir se soient calmées ces derniers mois, les rumeurs d'un éventuel transfert à Old Trafford ne se sont pas véritablement calmées.

Le refus du BVB de baisser le prix de l'international anglais d'une valeur de 100 millions d'euros a finalement empêché son départ chez les 'Red Devils' l'année dernière. Toutefois, il a été rapporté que Dortmund pourrait baisser son prix dans un marché des transferts caractérisé par l'incertitude financière due à la crise des coronavirus.

Dortmund n'est plus dans la course pour le titre en Bundesliga après avoir pris 15 points de retard sur le Bayern Munich, le champion en titre, mais ils sont toujours en lice en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne. L'équipe de Terzic a remporté le match aller de leur huitième de finale contre Séville 3-2 la semaine dernière, et a également un affrontement en quart de finale de Coupe d'Allemagne contre le Borussia Monchengladbach.

Sancho et ses coéquipiers seront également déterminés à se classer parmi les quatre premiers de l'élite allemande, avec un match à domicile contre l'Arminia Bielefeld samedi prochain. "Bien sûr, la qualification pour la Ligue des champions est toujours réaliste", a ajouté Watzke. "C'est notre objectif. Il y a six points à rattraper sur Francfort et Wolfsburg. Il est certainement bon que nous ayons encore à jouer contre ces deux équipes pour passer devant l'une d'entre elles. Pour nous, tout est encore possible".