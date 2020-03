Le Borussia Dortmund est rentré dans le rang. Vainqueur du PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le club allemand n'a pas fait le poids au retour et n'a jamais réellement semblé en mesure de faire plier le club parisien. Pire encore, les Allemands ont perdu leurs nerfs en fin de rencontre scellant totalement le sort du match. Alors que le Borussia Dortmund pouvait encore espérer accrocher une prolongation en marquant, les hommes de Lucien Favre ont joué les cinq dernières minutes de la rencontre en infériorité numérique.

En effet, Emre Can a été expulsé après un accrochage avec Neymar. Auteur d'une faute sur l'international brésilien, l'ancien joueur de la Juventus a collé son front contre le Brésilien avant de le pousser et que ce dernier ne tombe. L'ensemble des joueurs s'en sont mêlés et cela a donné place à une scène peu reluisante. Mais au final, l'Allemand a écopé d'un carton rouge tandis que Neymar s'en est sorti avec un carton jaune.

Après la rencontre, au micro de 'Sky Germany', Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, est apparu passablement agacé suite à cette action qui a encore plus compliqué les affaires du BVB et s'en est pris à Neymar : "Oui, je pense que l'expulsion est trop sévère. Emre lui a tenu tête et nous savons tous que Neymar est un bon acteur, il l'a montré aujourd'hui". Le directeur sportif a ensuite affiché sa déception plus globale.

"Dans l'ensemble, je suis déçu. D'abord et avant tout parce que nous avons abandonné. J'avais l'impression que nous aurions pu prendre de l'avance aujourd'hui, mais nous n'avons pas obtenu la performance dont nous avions besoin aujourd'hui. Le PSG n'a pas dû consacrer beaucoup d'efforts pour marque ses deux buts. Nous étions trop offensifs, nous manquions de puissance. Nous n'étions pas assez bons aujourd'hui. Ils étaient plus détendus dans les situations cruciales", a conclu Michael Zorc.

L'entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre partage l'avis de son dirigeant au sujet de l'expulsion d'Emre Can, pas justifié à son goût : "C'était beaucoup trop sévère, Emre Can n'a fait qu'une petite faute. Neymar a un peu exagéré. C'est beaucoup trop sévère, presque ridicule". Ce ne sont pas ces critiques qui vont perturber Neymar, très ému après la qualification, et qui ne s'est pas fait prier pour chambrer Erling Haaland et le Borussia Dortmund sur les réseaux sociaux avec sa célébration.