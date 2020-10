Doutes grandissants sur le retour de Jordi Alba pour le Clásico

À Barcelone on ne se fait plus d'illusions concernant Jordi Alba et un retour avant le Clásico. Il y a peu de chances pour que l'Espagnol soit fin prêt avant le match face au Real, même si ce dernier insisterait pour disputer le choc.

Ce mercredi, 'AS' explique que le pessimisme règne dans le vestiaire barcelonais au sujet du retour d'Alba, à l'infirmerie depuis le 4 octobre dernier et sa blessure face au FC Séville.

Si le club n'a pas donné de date quant au retour du latéral gauche, son absence devrait approcher les 3 semaines au total.

Le joueur semble décider à revenir et souhaiterait intégrer la séance d'entraînement de jeudi en vue du match de samedi. Le club ne souhaite toutefois pas prendre de risque et redouterait une rechute.

Si l'Espagnol ne pourra être aligné face à Madrid, c'est Sergiño Dest qui devrait lui être préféré, l'ancien de l'Ajax disputerait alors son premier Clásico.