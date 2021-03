Draxler pourrait bien faire son retour en Bundesliga

Julian Draxler est arrivé à Paris en provenance de Wolfsburg au cours de la saison 2016-17. Malheureusement pour l'Allemand, il n'a jamais réussi à se faire une place dans le 'onze titulaire' de ses différents entraineurs à Paris.

D'ailleurs, il a toujours fait l'objet de rumeurs de transfert depuis son arrivée. En janvier, on parlait déjà d'une possible bataille entre Arsenal et le Bayer Leverkusen pour s'offrir les services de l'Allemand.

Mais les évènements semblent avoir pris une autre tournure récemment. Au cours d'une interview accordée au média allemand 'Sport1', le Bavarois a déclaré qu'il était nostalgique de son étape en Bundesliga bien qu'il n'ait pris aucune décision.

Toutefois, Draxler a voulu confirmer qu'il était concentré sur le PSG. À la fin de la saison, la vente de l'Allemand pourrait être une bonne opération pour Paris, en effet, elle permettrait d'injecter des liquidités dans les caisses du club de la capitale.