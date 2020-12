"Je ne peux pas imaginer la Ligue 1 sous les 800 millions"

Ce n'est plus un secret pour personne, le football français traverse une crise financière sans précédent. Alors que les clubs s'attendaient à recevoir un montant d'un milliard en droits TV par an, ce ne sera finalement pas le cas. Mediapro a décidé de quitter le navire et la conciliation entre le groupe sino-espagnol et la LFP a débouché sur un accord, officialisé ce mardi par le tribunal de commerce. La chaîne Telefoot continuera de diffuser les rencontres en attendant un accord avec un nouveau diffuseur.

Droit TV - Laurent Nicollin très inquiet

Bien évidemment, Canal + fait office de favori pour reprendre les droits de la Ligue 1, mais la chaîne cryptée n'entend pas régler une facture aussi élevée que celle qu'avait Mediapro. C'est même un montant bien inférieur, aux alentours de 590 millions d'euros qui a été évoqué par L'Equipe ces derniers jours. Un manque à gagner terrible pour les clubs français qui avaient prévu leur budget avec le montant des nouveaux droits TV.

Dans un entretien accordé à l'AFP, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, s'est prononcé sur les négociations à venir avec un nouveau diffuseur, demandant notamment à Canal + de faire un effort financier : "Dans une négociation, la vérité c'est le chèque. En 2018, la valeur de la Ligue 1 était à un milliard d'euros annuel. On est monté à 1,2 milliard grâce ou à cause de Mediapro. Aujourd'hui, le contexte est compliqué, mais je ne peux pas imaginer qu'on puisse descendre sous les 800 millions d'euros demain".

"Ce serait une erreur de brader nos droits à Canal+ sous couvert de l'urgence, et d'un autre côté ce ne serait pas une bonne chose pour Canal+ de les prendre trop bas car cela voudrait dire que le produit n'a pas la valeur à laquelle ils veulent le vendre à leurs abonnés", a ajouté le président du Stade de Reims qui espère donc que la chaîne cryptée ne jouera pas de sa position de force pour acquérir l'ensemble des droits du championnat de France.

Jean-Pierre Caillot n'exclut pas l'arrivée d'un nouvel acteur : "Peut-être que Canal+ va donner le prix qu'on estimera raisonnable, peut-être qu'il ne le donnera pas et qu'il faudra passer par d'autres schémas pour arriver à une somme acceptable pour la Ligue 1, qui reste un championnat de qualité. Mediapro n'est pas le meilleur exemple de nouvel entrant, mais il en existe d'autres qui peuvent perturber les mécanismes demain".

"Pourquoi attendre le 31 janvier, pourquoi ne pas trouver une solution au 15 janvier où tout le monde sort vers le haut ! J'espère qu'on n'attendra pas les dernières heures comme dans les mercatos. Nous les clubs, on est prêts", a conclu le président du Stade de Reims. En attendant un accord avec un nouveau diffuseur, c'est Telefoot, la chaîne du groupe Mediapro, qui continuera de diffuser les rencontres du championnat de France.