Canal+ continue de repousser la LFP

Alors qu’on croyait qu’un rapprochement s’était opéré après que Canal+ ait récupéré l’affiche du Classico prévue le week-end prochain, il n’en est rien en réalité. La chaine cryptée et la LFP sont toujours au même point, à savoir éloignées l’une de l’autre et dans une vraie impasse par rapport à leur collaboration.

Les instances dirigeantes ont procédé cette semaine à un appel d’offres pour les 8 matches de l’élite délaissés par le groupe sino-espagnol et ceux de la Ligue 2. Mais, Canal+ n’y a pas participé. La filière de Vivendi s’estime être défavorisée, puisque ce ne sont pas l’intégralité des lots qui ont été remis en vente. Celui qu’elle a récupéré auprès de BeIn Sports et pour lesquel elle continue à payer 330 millions d'euros (pour deux matches hebdomadaires) n'était pas concerné.

Maxime Saada a voulu rendre ce lot, mais la LFP s’y est opposée, ce qui fait que c’est le tribunal de commerce qui va devoir trancher. L’audience est programmée pour le 19 février prochain, et on voit mal comment les deux camps peuvent se rabibocher d’ici là.

Ces dernières heures, la Ligue a bien tenté de trouver un accord avec Canal+. L’appel d’offres effectué ayant été infructueux, malgré les propositions faites par DAZN, Amazon et Discovery, Vincent Labrune et ses disciples ont cherché à lancer des négociations de gré à gré avec le diffuseur historique. Mais, ils ont vite été éconduits.

L’Elysée est intervenue mais en vain

Canal+ exclut totalement cette idée. D’abord parce que cela ne règlera pas le problème qu’il déplore, vu qu’il sera toujours tenu de payer son lot pour le prix qui avait été fixé en 2018. Et aussi parce qu’en discutant en privé avec la Ligue, le groupe craint des poursuites judiciaires de la part de Mediapro. Avant de se retirer, Jaume Roures avait demandé à ce que le prix des droits TV soit revu à la baisse. Il n’a pas été entendu. Et si la Ligue accorde cette faveur à Canal+ sans passer par un appel d’offres, il peut y avoir un vrai litige entre les deux concurrents.

Côté LFP, il n’est pas question non plus de récupérer le lot de Canal. Pour la simple raison qu’on compte sur cette juteuse manne pour rendre les prêts qui ont été effectués auprès de nombreuses banques en automne dernier. En faisant baisser le tarif, les instances dirigeantes ne seraient plus en mesure de respecter leurs engagements. Et il n’y aura personne pour venir à leurs secours.

Face à cet incroyable imbroglio, 'Le Monde' vient de révéler que l’Elysée est intervenu pour tenter une réconcilliation entre les différents acteurs. En vain. L’état a suggéré à Canal+ de demander à l’autorité de la concurrence de rendre un avis de la concurrence. Or, le groupe de télévision a justement déposé une plainte devant cette entité et le verdict ne sera pas livré avant plusieurs mois. On n’est donc pas sorti de l’auberge.