Devant le statu quo des droits TV, les clubs s'impatientent

La 9e journée de Ligue 1 va pouvoir se tenir presque normalement sur les pelouses ce week-end, malgré le huis clos imposé par le reconfinement.

Mais les clubs la vivront une fois de plus avec amertume, conscients de livrer un spectacle à la chaîne Téléfoot sans contrepartie financière, une situation qui dure depuis la suspension par Mediapro des versements en droits TV début octobre.

"Chaque journée de championnat qui passe est un nouvel handicap dans notre budget", déplore auprès de l'AFP Jean-Pierre Caillot, le président de Reims et du collège regroupant les dirigeants de Ligue 1.

Problème: les clubs de L1 et de L2 n'ont aucun levier immédiat à actionner, la faute à une procédure de conciliation en cours auprès du tribunal de commerce de Nanterre, initiée par Mediapro en vue de renégocier le montant du contrat de droits TV pour la saison en cours avec la Ligue de football professionnel (LFP).

Si le diffuseur s'est dit "confiant" sur l'opportunité d'une issue positive dans ce conflit aux avancées ultra-confidentielles, la LFP n'a pas fait écho à cet optimisme, et les clubs encore moins.

"Suspendu à un fil"

Ceux-ci ont de plus signé une clause de confidentialité les empêchant d'évoquer l'évolution de la situation. Mais l'impatience les gagne, alors qu'approche la prochaine traite de droits TV, début décembre, une échéance considérée par Mediapro comme étant de facto suspendue.

Le président de Lyon Jean-Michel Aulas s'est ainsi dit "plus qu'inquiet" dans un entretien à l'AFP, se montrant pessimiste sur l'avenir du foot français, "suspendu à un fil".

Jean-Pierre Caillot est sur la même longueur d'onde: "Il faut que très vite l'administrateur prenne des décisions et n'attende pas", estime le dirigeant, exhortant le conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Nanterre à accélérer ce processus.

La procédure, renforcée par les ordonnances du 20 mai dernier qui favorisent les débiteurs en difficulté au détriment des créanciers, peut durer jusqu'à cinq mois même si plusieurs médias avancent que le conciliateur Marc Sénéchal a prévu d'achever le processus début décembre.

"Une conciliation de cinq ou six mois, c'est beaucoup trop long ! Il ne faut pas que notre diffuseur en profite", s'insurge Caillot.

Une source proche du dossier confirme: "On est dans le cadre d'une entreprise qui s'est plantée de stratégie. Mediapro n'a pas réussi à revendre les droits, et se retrouve coincé. Ils profitent de la crise sanitaire pour tenter de se sauver".

Selon cette même source, le "seul scénario favorable pour la LFP", à savoir que "Mediapro revienne à la raison et paye", est précisément "le moins plausible".

Canal+ en "position de force"

Dans ces conditions, tous les dirigeants commencent à regarder ailleurs.

"Soit Mediapro et ses actionnaires sont capables de nous payer, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, soit il faut que ce contrat s'arrête le plus vite possible pour qu'on parle à d'autres diffuseurs", insiste Caillot.

Aulas de son côté a déjà commencé à "réfléchir à un autre mode de diffusion", évoquant à plusieurs reprises l'idée d'un "Spotify du foot", une plate-forme à la demande inspirée des géants des contenus en ligne. Mais le patron de l'OL invite aussi à "ne pas oublier les trois partenaires qui ont payé", à savoir Free (pour les extraits de matches), beIN Sports et Canal+.

La chaîne cryptée est d'ailleurs citée en première ligne par tous les acteurs interrogés, l'estimant incontournable à l'avenir, avec ou sans Mediapro.

"Peut-être qu'en simplifiant (la diffusion), autour de Canal, on apporterait une solution pour l'utilisateur", avance Aulas.

Le groupe audiovisuel a annoncé vendredi par la voix de son patron Maxime Saada dans le quotidien 'Les Echos' qu'il n'était "pas question de faire plonger Canal+ dans le rouge en réinvestissant à perte dans le football".

Un symbole de la "position de force" dont dispose la chaîne cryptée, constate une source proche du dossier, qui conclut: "Leur stratégie semble la bonne".