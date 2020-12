Droits TV: l'ex-directeur général de la LFP entend restituer son bonus (média)

"Me concernant, ce contrat n'allant pas à son terme, je considère normal de prendre ma part de solidarité avec le football français et je restituerai donc à la LFP le bonus que j'ai reçu à cette occasion", soit 500.000 euros, affirme M. Quillot au quotidien sportif.

Le dirigeant, qui avait été nommé en mars 2016, a quitté son poste au moment de l'accession à la présidence de la LFP de l'homme d'affaires Vincent Labrune, en septembre.

Accueillie en 2018 avec tambours et trompettes, l'offre monumentale du groupe sino-espagnol Mediapro pour les droits TV de la Ligue 1 a viré au "fiasco" vendredi : le football français va mettre fin au contrat avec son principal diffuseur, ouvrant une ère d'incertitude économique pour les clubs.

La défaillance de Mediapro est apparue de plus en plus évidente au fil des échéances non payées, en octobre puis en décembre. Soit environ 325 millions d'euros non versés à la LFP par Mediapro, celui-ci invoquant la crise sanitaire.

"Je regrette sincèrement l'issue de ce contrat pour l'ensemble des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, pour les familles du football et, bien sûr, pour tous les supporters", souligne encore M. Quillot.

"Je pense aussi aux salariés et aux journalistes de la chaîne (Téléfoot, ndlr) qui ont fait un remarquable travail éditorial et aux abonnés qui, comme nous tous, sont déçus", ajoute-t-il.

Selon le quotidien sportif, l'ex-dirigeant a perçu au moment de son départ de la LFP environ 1,5 million d'euros, équivalent au double du montant de sa dernière année de rémunération, soit 750.000 euros. "Ses 500.000 euros de salaire + 250.000 euros correspondant au deuxième versement de son bonus sur l'appel d'offres", explique 'l'Équipe', qui rappelle qu'il avait touché le premier versement de 250.000 euros en 2019.

La Ligue et son diffuseur ont acté un accord en vu du retrait de Mediapro "dans un futur proche", a confirmé vendredi soir le groupe dirigé par le Catalan Jaume Roures.

Ce protocole, qui doit être homologué entre le 17 et le 22 décembre par le tribunal de commerce de Nanterre, permettra à la Ligue de récupérer ses droits TV, celle-ci s'engageant en échange à ne pas attaquer Mediapro en justice par la suite. Le diffuseur versera en dédommagement 100 millions d'euros, dont 36 seront différés à 2021.