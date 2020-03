Du beau monde suit Bouna Sarr

Capable du meilleur comme du pire, le latéral droit de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr est petit à petit devenu un titulaire indiscutable dans les plans d'André Villas-Boas.

Le joueur de 28 ans a joué 27 matches et a inscrit un but cette saison en Ligue 1 et selon 'France Football', ses performances sont suivies de près par deux grands clubs européens.

Le FC Séville, actuellement troisième de Liga, cherche un remplaçant à Jesus Navas, capitaine du bateau sévillan mais vieillissant.

Mais un club de Ligue des Champions est aussi intéressé par le Phocéen, puisque le Borussia Dortmund aurait couché le nom de Sarr. Les Allemands devront se réinventer face au très probable retour de Hakimi au Real Madrid, et alors que Piszczek a déjà 34 ans.

Si l'objectif du joueur est de rester au Vélodrome, l'appel de l'étranger pourrait bien le tenter, sauf si Marseille décide de revaloriser son contrat et son statut au sein du club marseillais.