Du jamais vu pour Cholo Simeone

L'Atlético de Madrid se rend la vie difficile en entrant dans une zone de turbulences. En championnat, ils ont fait deux faux-pas de suite et ont maintenant disputé 8 matchs sans clean sheet.

Une statistique très rare avec Simeone et, surtout, avec Jan Oblak dans le but. Le gardien de but ayant la plus faible moyenne de buts encaissés a récupéré le ballon dans ses filets à 11 reprises.

Comme le rappelle le journal 'Goal', jamais auparavant l'Atlético de Cholo Simeone n'avait enchaîné 8 matches consécutifs en concédant des buts. Ainsi, Eibar, Valence, Cadix, le Celta, Grenade, Levante (deux fois) et Chelsea ont trouvé le chemin des filets des Colchoneros.

La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, c'était en 2010, avec Quique Sánchez Flores sur le banc. Il a donc fallu une décennie pour que quelque chose d'impensable se produise avec Simeone.