De 'meme' à la mode à admirateur de Leo Messi

Benjamin Aidoo, l’un des quatre porteurs africains qui sont devenus viraux pour une vidéo les montrant dansant avec un cercueil, a clamé son admiration pour Lionel Messi.

La vidéo est devenue un mème particulièrement populaire et virale cette année, les quatre étant devenus célèbres sur Interne et notamment sur Twitter.

"Mon joueur préféré est Messi, je l’adore. J’aime sa façon de jouer et les buts qu’il marque, et en plus il n’est pas égoïste. Je suis fan du Barça, mais je suis surtout très fan de Messi."

"C’est un leader et on doit le remercier, sans lui le Barça ne serait pas ce qu’il est. Je crois que Bartomeu est un bon président, il a contribué à faire du Barça un grand club", a-t-il déclaré.