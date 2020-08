Ce soir, le football français pourra marquer l'histoire en Ligue des champions si Lyon se qualifie pour la finale et rejoindre ainsi le PSG. Les lyonnais devront affronter le Bayern Munich, ce mercredi. Léo Dubois, latéral de Lyon, s'est confié à L'Équipe, concernant le jeune Alphonso Davies, grande révélation côté Bayern.

"On va essayer de le contrer et on a montré qu'on en était capable. Je ne sais pas a quelle vite il court mais il peut être stoppé"