Duel de confinÃ©s

La vie de Getafe et de la Real Sociedad a bien changé depuis la reprise. Les deux équipes sont passées des équipes les plus surprenantes avant le début du confinement, à faire partie de celles qui ont pris le moins de points depuis le retour du football.

Les deux équipes semblent avoir perdu beaucoup de choses pendant le confinement. Quatrième et cinquième respectivement avant la reprise, la Real Sociedad et Getafe sont désormais septième et sixième du classement de la Liga.

En tout, c'est trois matches nuls et une défaite pour les joueurs madrilènes. Quant à ceux de Saint-Sébastien, c'est encore pire. Odegaard, Isak et compagnie ont vécu trois défaites et un match nul depuis la 28e journée.

Depuis le retour du football sur les pelouses espagnoles, les joueurs de la Real Sociedad n'ont pris qu'un petit point et sont d'ailleurs, avec Majorque, l'équipe qui vit la pire reprise en Espagne. Getafe a pris 3 points seulement.

La rencontre entre les deux équipes aurait pu être un match clé dans la lutte pour la Ligue des champions. Finalement, elle ressemblera plus à un duel pour retrouver sa dignité, et pour croire à une possible qualification à l'Europa League.