Dugarry : "Payet ? Il vit sur quelle planÃ¨te ?"

Dimitri Payet, le milieu offensif de l’OM, a surpris beaucoup de monde dimanche en justifiant le fait de ne pas baisser son salaire par le besoin qu’il a de s’occuper de sa famille. Une argumentation étonnante de la part de celui qui bénéficie du meilleur salaire au sein du club phocéen, avec des revenus mensuels à hauteur de 500 000€.

Le Réunionnais n’a pas tardé à se faire tirer les oreilles après avoir tenu ces propos, et l’une des attaques les plus véhémentes qu’il a reçues provenait de Christophe Dugarry. Lors de son émission radio sur 'RMC', le champion du monde 1998 a livré le fond de sa pensée, en pointant principalement du doigt le "détachement" dont a fait preuve le joueur marseillais.

"Sur le fond, sincèrement, chacun voit midi à sa porte. Que Dimitri Payet n'ait pas envie de baisser son salaire et que peut-être il ait le sentiment que son club cherche à gommer les conneries faites par le passé, je peux le comprendre. C'est son choix. Mais comment tu peux expliquer ton refus de baisser ton salaire, qui est acceptable, en expliquant que tu as des crédits à rembourser ? Tu ne peux pas dire ça. On se demande sur quelle planète ils vivent les mecs et comment tu peux être aussi détaché du monde dans lequel tu vis", s’est interrogé Dugarry.

Celui qui a été lui-même joueur de l’OM a prévenu ensuite Payet en indiquant qu’il pourrait avoir droit à un accueil des plus hostiles la prochaine fois qu’il se présentera au Vélodrome (avec du public). "Tu te rends compte de ce que les gens qui viennent de te voir jouer au stade vont penser de toi, ce qu'ils vont dire de ton caractère et de ta mentalité ? C'est tout simplement ahurissant de pouvoir avoir un tel raisonnement et de le dire, a lâché un Dugarry visiblement très remonté. A la rigueur, tu le penses, reste avec ta connerie dans ton salon. Mais ne sors pas un truc comme ça. C'est ahurissant de se regarder autant le nombril et d'en avoir autant rien à faire du monde qui t'entoure et des difficultés du quotidien."