Dugarry sur Mbappé : "C'est bien pour les stats, mais ce n'est pas là qu'il est attendu"

Lors de la victoire écrasante, quoiqu'un peu sévère, du PSG contre l'OL (1-5), Mbappé a signé un triplé. Portant son total de but cette saison à 30 unités. Seuls Lewandowski et Immobile en sont au même stade ou mieux. Mais le consultant Christophe Dugarry attend encore plus de l'attaquant du PSG.

L'ancien champion du monde est revenu sur sa performance, tout en restant très exigeant concernant les prochaines échéances du PSG, notamment en Ligue des Champions.

"Je pense que c’est important pour lui, pour la confiance. Sa joie était logique et légitime après son triplé. Le premier but, c’est du flair de se retrouver au second poteau. Le dernier, c’est à 10 contre 11, les Lyonnais ont abandonné. Le deuxième but, c’est vrai qu’il est fantastique. Il est extraordinaire, on sait qu’il est capable de ce genre de trucs. Après, dans le jeu, il est trop souvent absent, pas concerné par le repli défensif. On sait qu’il a des fulgurances, on l’en sait capable, il sait faire la différence grâce à sa vitesse, c’est souvent le cas", a indiqué le consultant pour 'RMC'.

Reconnaissant alors la superbe performance de Mbappé, Dugarry va plus loin, et explique que le plan statistique n'est pas forcément celui sur lequel on attend le Français.

"Kylian Mbappé qui marque 3 buts sur un match comme ça, c’est bien, mais pas forcément fait pour me rassurer avant Dortmund. Très bien pour son triplé, très bien pour ses stats, mais ce n’est pas là qu’il est attendu, c’est en Ligue des Champions, comme tous les grands joueurs" a-t-il ajouté.