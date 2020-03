L’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic a en effet été testé positif au Covid-19.

"La Fiorentina informe que le joueur Dusan Vlahovic a été testé positif au coronavirus. Pour le moment, le joueur est asymptomatique et se trouve à son domicile. Le club effectue actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, à commencer par le recensement de toutes les personnes qui ont eu des contacts avec le joueur", peut-on lire dans le communiqué de la Viola.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.



