Dybala et Cristiano Ronaldo critiquent leurs coéquipiers à Lyon

Le match Lyon-Juventus, qui s'est terminé par une victoire 1-0 des Français, a été l'un des plus surprenants des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Les Gaulois ont battu une Juventus inconnue, qui est entrée en jeu de justesse et qui a eu du mal à trouver ses attaquants.

A la mi-temps, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo ont été surpris par la télévision française, les deux buteurs de la Juve ont critiqué leurs coéquipiers.

"Les milieux de terrain ne nous aident pas assez et ne nous envoient pas de ballons", a commencé Cristiano Ronaldo, déprimé : "Nous sommes seuls."

Dybala, plus, prudemment, a répondu à l'international portugais : "Personne ne peut la récupérer".

La Juventus n'a pas non plus réussi à améliorer sa performance à la mi-temps et a été battue en France. Il faut remporter le match en Italie.