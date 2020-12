"Je rêve de gagner la Ligue des champions avec la Juventus"

L'avenir de Paulo Dybala est au centre des débats du côté de Turin. La prolongation de contrat de l'international argentin est un sujet qui est souvent revenu sur la table ces dernières semaines, avec notamment les sorties médiatiques de Fabio Paratici concernant le futur de la Joya. Actuellement, Paulo Dybala peine à retrouver son meilleur rendement et est encore en train de trouver ses marques sous les ordres d'Andrea Pirlo.

Néanmoins, si Paulo Dybala ne sait pas de quoi son avenir sera fait et s'il sera jouera encore plusieurs années à la Juventus, l'international argentin est toujours aussi ambitieux. Habitué à gagner depuis son arrivée chez les Bianconeri, l'ancien attaquant de Palerme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et ne se gênera pas pour continuer de remplir son armoire à trophées. Interrogé par Junior Reporters, Paulo Dybala a fait part de ses ambitions, de ses rêves, envoyant un message clair sur son futur.

"Mon rêve? Il y en a deux. L'un de pouvoir remporter la Ligue des champions, évidemment avec la Juve et l'autre de pouvoir gagner la Coupe du monde avec l'Argentine", a tout simplement déclaré Paulo Dybala. L'Argentin a échoué en finale de la Ligue des champions avec la Juventus en 2015 et espère certainement qu'avec la présence de Cristiano Ronaldo, son équipe pourra aller au bout, malgré les récents échecs et notamment celui face à Lyon la saison passée.

Dybala focus sur Naples

Dybala a également révélé son surnom préféré : "Ce que j'aime le plus, c'est U picciriddu parce qu'à Palerme, tout le monde m'a appelé et les gens m'ont traité de manière incroyable. Lors de ma première année en Italie, ce n'était pas facile pour moi avec tant de changements et je dois remercier les gens". L'Argentin regarde devant lui est impatient de triompher avec la Juventus.

"Heureusement, j'ai vécu beaucoup de beaux moments. L'arrivée à la Juventus a été une émotion unique, porter ce maillot, avoir la première conférence de presse et me présenter en tant que joueur de la Juventus par exemple. J'espère qu'il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre, le prochain sera le finale que nous jouerons en janvier contre Naples en Super Coupe", a ajouté le numéro 10 des Bianconeri.

Sur les épaules de Dybala il y a le 10 de la Juventus, une grande responsabilité qu'il assume totalement : "Pour moi, c'est très important. Il y a beaucoup de responsabilités, mais je suis fier de pouvoir l'avoir. Qu'ai-je ressenti quand j'ai appelé la Juve? J'ai d'abord demandé si c'était une blague ...". Nul ne sait si l'histoire d'amour entre Paulo Dybala et la Juventus va durer éternellement, mais l'Argentin semble déterminer à donner son maximum et remporter le plus de trophées possible tant qu'il sera à Turin.