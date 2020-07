Dybala rejoint Common Goal

En 2017, l'espagnol, Juan Mata, fonde Common Goal, une fondation qui consiste à verser 1% du salaire d'un professionnel du football pour contribuer à lutter contre le racisme, la violence et autres discriminations.

Ce projet a déjà 149 membres, tous des professionnels du monde du football comme Chiellini, Gnabry, Hummels, Klopp et maintenant Dybala.

Chaque mois, 1% du salaire des joueurs servira à developper l'éducation, réduire les inégalités et rendre justice dans certains dossiers. Présente dans plusieurs pays comme l'Argentine, la Colombie, l'Allemagne, le Pakistan, le Rwanda, Israël ou l'Inde, l'attaquant de la Juventus s'est exprimé sur son rôle dans la fondation : "La vérité est que le football est une arme puissante, estime-t-il. Pour une raison quelconque, ce que nous disons se fait entendre dans le monde entier, et beaucoup de gens accordent plus d'attention aux footballeurs qu'aux présidents, aux premiers ministres et aux politiciens importants. Je pense que nous devons utiliser le pouvoir qui nous est donné pour envoyer des messages positifs et pour être de solides modèles."

Avant de poursuivre : "Je m'engage à jouer mon rôle pour aider à éliminer la discrimination, et l'éducation est la clé, a également réagi l’Argentin sur le site du mouvement. Common Goal est la plateforme la plus simple et la plus efficace qui me permet de maximiser mes ambitions en termes d'impact social, tout en étant capable de me concentrer sur ma carrière de footballeur."