Dybala sur le point de prolonger avec la Juventus

La Juventus ne veut pas perdre Paulo Dybala et pour cela, l'équipe veut prolonger le buteur le plus rapidement possible.

Selon 'Sky Italia', le club du Piémont veut prolonger l'aventure entre les deux parties, et ainsi, régler certains dossiers avant la reprise de la Serie A.

Dybala a un contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022, annoncé comme partant l'été dernier, l'entité italienne ne veut pas revivre le même scénario cet été. L'attaquant a inscrit 13 buts en 34 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues.

Buffon, Chiellini et Matuidi sont sur le point de prolonger aussi avec l'équipe italienne.