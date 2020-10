Lucescu compare Ronaldo à Maradona et flatte Pirlo

L'entraîneur du Dynamo Kiev, Mircea Lucescu, a comparé Cristiano Ronaldo à la légende de tous les temps Diego Maradona et estime que le nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, peut atteindre les mêmes sommets que Zinedine Zidane ou Pep Guardiola durant les prochaines années.

Interrogé sur la Juventus Turin, futur adversaire du Dynamo Kiev en Ligue des Champions, Mircea Lucescu a admis que la présence de l'ancienne star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, est forcément une perspective préoccupante, tout en faisant l'éloge du joueur de 35 ans.

"Je savais que Pirlo pouvait devenir entraîneur"

"Il est comme Maradona, il laisse son empreinte sur les équipes partout où il joue", a déclaré l'entraîneur roumain à 'Tuttosport'. "Faire face à CR7 est toujours inquiétant car il aime marquer et a une détermination unique. Nous allons essayer de le limiter en tant qu'équipe, mais le problème est que la Juventus a également d'autres joueurs comme Paulo Dybala, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski et Federico Chiesa", a ensuite ajouté le technicien, conscient que la Vieille Dame sera un adversaire redoutable.

Ancien entraîneur d'Andrea Pirlo du côté de Brescia en Serie A, Mircea Lucescu s'est dit heureux de recroiser la route de son ancien protégé, qu'il savait destiné à devenir entraîneur. "Je savais que Pirlo pouvait devenir entraîneur, il en était de même pour Diego Simeone, que j'ai entraîné à Pise. Je ne suis pas surpris que Pirlo ait commencé sa carrière d'entraîneur à la Juventus. Ce n'est pas un choix risqué pour lui. Le club l'a choisi et le soutiendra. Je suis très content pour lui (...) Il peut être comme Guardiola et Zidane. Andrea était un footballeur à succès et peut devenir un grand manager", a-t-il précisé, résolument peu avare en compliments.