Échange tendu entre Lampard et un journaliste

La conférence de presse d'avant-match de FA Cup entre Chelsea et Luton Town n'a pas été très gaie. Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, a eu une petite altercation avec un journaliste de 'The Athletic', Liam Twomey, qu'il a accusé de ne pas être impartial dans ses chroniques. Il lui a même dit que si les joueurs les lisaient, cela saperait leur moral.

"Leur confiance s'effondrerait s'ils lisaient les articles que vous écrivez en une minute. J'ai lu certains d'entre eux et j'ai confirmé le parti pris avec lequel vous parlez, c'est comme quand un "expert" (il l'a dit de manière ironique) des réseaux sociaux essaie d'attirer l'attention", a déclaré l'entraîneur au rédacteur en chef de 'The Athletic'.

Avant de se lâcher sur son interlocuteur, le technicien avait déjà fait monter la température de la pièce en se plaignant des rumeurs de son licenciement : "Je ne les écoute pas. EIles sont partout, comme vous le dites, seulement si vous traînez sur les réseaux sociaux et ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas stupide. Je ne fais que mon travail".

Si l'on se concentre uniquement sur le football, il est vrai que Chelsea n'est pas dans une bonne période. En 10 matchs, ils ont enregistré 5 défaites et 2 nuls, pour seulement 3 victoires. Les défaites les plus notables ont été enregistrées contre City et Arsenal.