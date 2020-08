Eddie Howe quitte Bournemouth après 25 ans au club

Eddie Howe a quitté son poste d'entraîneur de Bournemouth par consentement mutuel, après la relégation du club en Championship. Une victoire 3-1 contre Everton lors du dernier match de Howe en charge le 26 juillet n'a pas suffi à sauver le club de la relégation, mettant fin à un séjour de cinq saisons en Premier League.

Howe, 42 ans, a dirigé Bournemouth pendant plus de 450 matchs en deux mandats qui couvrent les quatre divisions professionnelles de l'Angleterre.

"Ayant passé au total 25 ans avec le club en tant que joueur et manager, cette décision - prise d'un commun accord - est l'une des plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre", a déclaré Howe, qui a fait plus de 300 apparitions pour les Cherries en tant que joueur, dans une lettre ouverte aux fans.

"Cependant, même si l'affection et l'amour que j'ai pour ce club de football demeureront toujours, nous pensons collectivement que le moment est venu pour le club de prendre une nouvelle direction. Bournemouth sera toujours dans mon cœur, mais je crois fermement que le moment est venu pour le club de changer de direction.

"J'ai toujours veillé à ce que chaque décision que j'ai prise en tant que manager soit dans le meilleur intérêt du club et de ses supporters, et il n'en est pas autrement."

Howe a d'abord pris en charge Bournemouth par intérim en décembre 2008, alors que le club avait débuté avec 17 points de pénalité en League Two.