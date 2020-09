Eden Hazard se met le Real Madrid à dos

Le Real Madrid voulait un joueur de très haut niveau après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le club madrilène a donc misé sur l'international belge, Eden Hazard. Depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Chelsea, le joueur a eu du mal à convaicnre les socios après des blessures à répétitions et une condition physique très douteuse.

Lors de la Ligue des nations, le sélectionneur belge, Roberto Martinez, avait décidé de ne pas le faire jouer. Il avait expliqué qu'Eden Hazard "n'avait pas la condition nécessaire pour tenir 90 minutes de jeu."

Cette déclaration n'est pas passée inaperçue aux yeux des madrilènes. 'As' et Marca', deux quotidiens espagnols, pro-madrid, déclarent ce jeudi que son attitude sera examinée par les dirigeants du club, en colère contre lui. En effet, la direction de Madrid ne comprend pas pourquoi Hazard n'est pas revenu plus tôt au Real si il savait qu'il n'allait pas disputer la moindre minute avec sa sélection. 'As' a d'ailleurs titré "Que se passe-t-il avec Hazard ?"

Les problèmes continuent pour Hazard...