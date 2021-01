Eden Hazard, un retour pour clore une année à oublier

Le Real Madrid s'est fait surprendre à Elche et n'a pas pu terminer l'année sur une bonne note, laissant notamment filer deux points dans sa course pour la tête avec l'Atlético Madrid.

Mais la bonne nouvelle de cette rencontre, ce fut le retour d'Eden Hazard sur les terrrains de jeu. Si Zinedine Zidane n'a pas voulu prendre de risques, le Belge a joué un peu moins d'un quart d'heure de jeu.

Si Eden Hazard a tenté d'aider l'équipe à débloquer la situation, l'attaquant manquait évidemment de rythme. Une chose tout à fait normal, puisqu'il n'a pas eu l'occasion de jouer régulièrement cette année.

Entre blessures et confinement, le Belge a vécu une année 2020 à oublier. Sa première année civile au Real Madrid ne lui a pas permis de démontrer ce dont il est réellement capable.

Il lui faudra maintenant tourner la page et espérer pouvoir retrouver sa brillance en 2021, afin de pouvoir briller avec son équipe, mais aussi de pouvoir se préparer pour l'Euro, et rejouer en sélection après plus d'un an d'absence.