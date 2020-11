Edinson Cavani débloque son compteur avec Manchester United

Pour la première fois depuis le 23 février 2019, Edinson Cavani a retrouvé le chemin des filets et a ainsi débloqué son compteur de buts de la saison 2020-2021.

Pour son cinquième match en tant que remplaçant avec Manchester United, l'international uruguayen est entré en jeu à la 81e minute de jeu contre les Toffees d'Everton.

C'est à la dernière minute de la rencontre, à la 95e minute, que l'ancien buteur du Paris Saint-Germain a réussi à tromper Jordan Pickford d'une jolie frappe à ras de sol.

Il s'agit à la fois de son premier but en Premier League mais aussi de son premier but avec Manchester United.

#EVEMUN | Edinson Cavani vient de marquer son premier but sous les couleurs de Manchester United !



Son premier but de la saison, son premier but depuis le 23 février dernier pic.twitter.com/KD5OCemxlY