Edinson Cavani heureux de retrouver Thiago Silva

Le buteur uruguayen de 33 ans, Edinson Cavani, s'est montre heureux de retrouver son ancien coéquipier du PSG, Thiago Silva, lors d'un entretien pour le site officiel du club anglais.

"Ce sera super de pouvoir le retrouver sur les terrains. Thiago est très professionnel, car il travaille tellement dur à l’entraînement et lors des échauffements d’avant-match. Eh bien, ce ne sera pas facile ! Ce sera compliqué, car c’est un très bon défenseur central et un excellent footballeur. Mais ce sera quand même une belle expérience"

De son côté, l'ancien capitaine du PSG, a lui aussi évoqué l'importance de l'attaquant lors de son passage au club parisien : "C’était notre Matador, il était hyper important pour nous. Sur le terrain, on avait une relation de respect et d’admiration mutuelle, mais, en dehors, on n’était pas très proches. En tout cas, pas assez pour qu’on puisse s’appeler pour parler de cette situation. Je ne me voyais pas lui demander de rester avec nous deux mois de plus. Il ne m’a pas appelé non plus… C’est dommage car il savait l’importance qu’il avait pour nous"