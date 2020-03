"Le PSG a fait la prestation qu'il fallait pour gagner"

Le Paris Saint-Germain a brisé la malédiction ce mercredi soir en Ligue des champions. Après trois échecs consécutifs au stade des huitièmes de finale de la compétition, les hommes de Thomas Tuchel ont réussi à renverser la vapeur contre le Borussia Dortmund après leur défaite au match aller. Sans être géniaux, les joueurs du PSG ont livré une prestation solide avec énormément d'intensité et en étant très présent dans les duels. Des aptitudes qu'Édouard Cissé a fortement appréciées comme il l'a confié dans les colonnes de L'Equipe.

"La qualification est logique et méritée. Les Parisiens n'avaient finalement rien hypothéqué à l'aller et, cette fois, ils ont réussi un match solide dans l'engagement, dans l'investissement. Ce n'était pas super beau à regarder, mais c'était exactement le genre de prestations qu'il fallait pour gagner. C'est surtout leurs attitudes défensives qui ont fait toute la différence. Ils ont tous montré, collectivement, qu'ils savaient se mettre le cul par terre tout au long d'une rencontre, même si, dans les dernières minutes, ils sont redescendus un peu trop bas", a analysé l'ancien milieu de terrain.

"Il faut savoir se sacrifier en C1"

"Le duo Gueye-Paredes m'a impressionné ? Je n'ai pas envie de ressortir d'individualité. Bien sûr, ce sont deux bons joueurs, qui ont fait le mériter en protégeant bien la défense centrale. Mais s'ils ont été performants, c'est parce que les milieux offensifs et les attaquants ont effectué les courses indispensables. Tout le monde a été compact. Ainsi, Erling Haaland a été très bien pris et Dortmund n'a pas pu déployer son jeu", a ajouté Édouard Cissé.

L'ancien du PSG a rendu hommage à l'entraîneur allemand après la victoire : "La part de Thomas Tuchel, dans cette victoire, plus que l'aspect tactique, c'est sa façon de motiver ses joueurs, sans doute avec l'aide de ses dirigeants, qu'il faut souligne. Il a eu le bon discours pour déclencher une vraie prise de conscience des joueurs. C'était un match de C1 et si on veut aller loin, il faut de l'efficacité, de l'envie, de l'intensité et, surtout, il faut savoir se sacrifier."

Enfin, il ne veut pas faire de raccourci sur l'impact d'un match sans supporters pour le PSG qui a souvent douté ces dernières années en C1 : "Le huis-clos a-t-il servi ? Attendez les quarts de finale pour valider cette théorie bizarre. Ce qui est certain, c'est que ça ne les a pas plombés. Ils ont eu la motivation nécessaire pour passer, en démontrant qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'être poussés par leur public. Mais attention, comme pour toute analyse, c'est juste la vérité d'un match".