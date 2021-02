Thomas Tuchel : "Édouard Mendy est le numéro un"

Thomas Tuchel avait surpris tout le monde en titularisant Kepa Arrizabalaga face à Barnsley, en FA Cup, puis contre Newcastle lundi, en Premier League. Un choix d'ailleurs critiqué par certains observateurs, à l'instar de l'ancien joueur de MU, Gary Neville.

En conférence de presse avant le déplacement chez les Saints samedi, le coach des Blues a tenu à clarifier la situation des gardiens, avec Édouard Mendy comme numéro un.

"Édouard est le numéro un et mérite d'être le numéro un, estime l'Allemand. Vous ne pouvez pas cacher votre opinion, les choses doivent être claires. Les choses n'ont pas changé, nous avons besoin de trois gardiens de but solides et tout le monde est prêt. Les objectifs à atteindre sont élevés dans ce club, nous avons besoin que les 22 joueurs soient prêts maintenant. Si c'est pour cinq minutes, alors soyez prêt pour cinq minutes." Le message est passé.