Eduardo Camavinga incertain face à Chelsea et le PSG

Eduardo Camavinga absent pour un moment d'après Julien Stéphan en conférence de presse ce vendredi avant le match face à Brest ce samedi.

Le milieu de terrain français est blessé et pourrait manquer des échéances importantes en Ligue des champions et en Ligue 1 comme l'a confirmé le coach rennais : "Avec les efforts faits pendant une mi-temps, ça s'est transformé en plus qu'une béquille. Au départ, c'est une béquille, une contusion, un coup qu'il prend, mais un coup plus violent qu'il l'imaginait, car il sentait une petite gêne mais pas au point de demander à sortir (contre Angers, vendredi dernier), et une béquille, ça saigne un peu, l'hématome s'est diffusé davantage. Son forfait est acté pour ce match et certainement les deux prochains aussi"

L'international français de 17 ans pourrait ne pas disputer le match face à Chelsea le 4 novembre en Ligue des champions, ni face au PSG, au Parc des Princes le 7 novembre.