Eduardo Camavinga pourrait rester en Bretagne

Il était la sensation du football français la saison dernière, Eduardo Camavinga vit une saison plus compliquée actuellement. Alors que le Real Madrid souhaite s'attacher les service du milieu de terrain, ce dernier avait annoncé en conférence de presse le 28 janvier qu'il souhaitait rester.

"Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout."

Eduardo Camavinga pourrait donc rester en Bretagne afin de gagner en expérience et du temps de jeu avec Rennes. 'AS' assure pourtant que le club madrilène souhaite s'offrir Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga mais force est de constater que la crise sanitaire complique les choses et que le club devra faire un choix. Pour Camavinga, poursuivre l'aventure rennaise ne serait pas un problème, quitte à prolonger. Affaire à suivre.