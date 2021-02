"Eduardo Camavinga respecte le club"

Eduardo Camavinga, 18 ans, n'a plus qu'un an avec Rennes et figure depuis longtemps sur la liste des renforts potentiels du Real Madrid. Du côté du club français, cependant, il y a confiance dans le joueur.

"Lors des derniers matchs, nous avons vu Camavinga comme les mois précédents. C'est intéressant pour nous, cela prouve qu'il est connecté à Rennes. Nous voulons continuer dans cette direction. On verra ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison.", a expliqué Florian Maurice, directeur sportif du club français.

L'objectif est de renouveler le contrat avec le milieu de terrain ou de proposer une vraie proposition cet été. "Nous continuons à discuter avec ses agents pour trouver une solution, avant de discuter de la possibilité de son départ sans frais en 2022. Je pense qu'il respecte le club qui l'a beaucoup formé, donc je crois que nous n'atteindrons pas cette situation"