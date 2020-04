Effet domino en France : un des sponsors de Bordeaux suspend son engagement

La crise sanitiare liée au Covid-19 affecte les clubs de Ligue 1. Ce samedi matin, nous apprenions qu'Accor, sponsor du PSG de Neymar, pourrait ne pas verser au club parisien l'intégralité de la somme prévue dans son contrat de sponsoring.

Ce sont désormais les pensionnaires du Matmut Atlantique qui sont touchés. Le contrat reliant Bordeaux à Bistro régent est estimé à environ 1,40 millions d’euros par an. "Pour l'instant, ça me coûte 1,40 millions d'euros de perte sèche", explique le patron.

Dans le contrat, Vanhove aurait inséré deux clauses pour se retirer, dont l’une concernerait un cas de crise sanitaire avérée.

"Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça, je n'ai pas fait exprès... En tout cas, c'est moi qui déciderai. Et si à un moment je dois faire un choix, je privilégierai évidemment la bonne tenue de mes Bistro Régent. Tout dépendra de la reprise de l'activité. SI on perd 40 % de chiffre d'affaires pendant six mois..."

Conclusion, le coronavirus risque encore de faire bien des dégâts.