Mido n'épargne pas Mohamed Salah

Positif au Covid-19, Mohamed Salah est dans la tourmente. Ou plutôt : Mohamed Salah est dans le viseur de Mido. En effet, l'ancien attaquant de Marseille et de l'Ajax, considéré comme une légende du football égyptien, en veut à la star de la sélection nationale. Selon lui, l'attaquant de Liverpool devait prendre plus de précautions.

"Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers"

"Salah est venu d’Angleterre pour le devoir national et il a assisté au mariage de son frère. Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Il a le droit de célébrer cette nouvelle avec son frère, mais pas à l’ère du coronavirus. Ces choses n’arrivent pas en dehors de l’Égypte, le monde se moque de nous", s'est insurgé Mido.

"Nous avons perdu le joueur le plus important de la sélection, dont nous dépendons dans des matchs cruciaux, à cause de son insouciance et de son irresponsabilité. Allons-nous accepter cela ?", a-t-il pesté ensuite. Qu'il se rassure, l'Égypte, qui doit encore valider sa qualification pour la prochaine CAN, s'est imposée au Togo (1-3).