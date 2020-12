Éliminatoires Mondial 2022 : "Il faudra avoir du respect et de l'humilité", prévient Didier Deschamps

L'équipe de France connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, qui se disputera au Qatar en 2022. Les Bleus, tenants du titre, entameront leur campagne de qualification au mois de mars 2021. Ils seront opposés à l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan dans le Groupe D.

En conférence de presse ce lundi au siège de la Fédération Française de Football (FFF), le sélectionneur Didier Deschamps a réagi au tirage au sort réservé à son équipe. Il a aussi été questionné sur d'autres sujets, et notamment l'actualité de Paul Pogba marquée par la récente prise de parole de son agent Mino Raiola. Ce dernier explique, dans un entretien au quotidien italien 'Tuttosport', qu'entre Pogba et Manchester United "c'est fini".

Est-ce un groupe facile ?

Didier Deschamps : On peut parler de ce que vous voulez et avoir des interprétations différentes. On connaît très bien deux adversaires qu'on a déjà affronté ces derniers mois (Finlande, Ukraine). L'équipe de France n'a jamais joué contre le Kazakhstan. Les déplacements seront longs, les températures différentes aussi. Il faudra attendre demain pour le calendrier. Je ne vais pas sauter au plafond par rapport au tirage. Il faudra avoir du respect et de l'humilité par rapport aux équipes qu'on affrontera.

Quels sont les adversaires les plus coriaces ?

L'Ukraine et la Finlande semblent plus armés que le Kazakhstan et la Bosnie forcément. On n'a pas affronté la meilleure équipe de l'Ukraine en octobre, c'est une équipe en pleine progression. J'ai découvert la Finlande et ils ont montré qu'ils étaient capables de très bonnes choses.

Le fait d'avoir affronté la Finlande et l'Ukraine récemment va-t-il vous faciliter le travail ?

On aura déjà des références, même si je ne pense pas qu'on affrontera la même équipe d'Ukraine qu'à l'automne, par rapport aux problèmes liés au Covid qu'ils avaient eus. La Finlande était un très bon souvenir pour moi avec une victoire pour mon premier match en tant que sélectionneur. Le dernier match contre eux l'est beaucoup moins. Pour les autres équipes, on prendra le temps qu'il faut pour récolter le maximum d'informations les concernant.

Cela vous met-il une pression supplémentaire d'être le seul "gros" de ce groupe ?

Ce n'est pas une pression. Il y avait dix têtes de série, qui sont supposées êtres les meilleurs. Le risque c'est de se considérer plus fort que les autres. L'équipe de France sera favorite, mais il ne faudra pas négliger nos adversaires. Il faut toujours avoir du respect par rapport à l'adversaire et avoir la même détermination tout le temps. L'objectif est clair, c'est de se qualifier pour la Coupe du monde.

"Giroud ? Je suis content qu'il traverse une période plus heureuse" Olivier Giroud est-il sous coté, comme a pu le dire Gary Lineker récemment à la télévision ?

On parle souvent d'Olivier. Il est souvent décrié. Je le dis et le répète, beaucoup de choses sont injustes envers lui. Il est là, il a cette force de caractère. Il a tout fait pour se maintenir sur le plan athétique. Quand on fait appel à lui, il marque. Quand il ne marque pas, il est toujours utile. C'est un joueur atypique, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait mieux l'avoir avec soi que contre soi. Cela va mieux pour lui aujourd'hui, tant mieux, je suis content qu'il traverse une période plus heureuse, en espérant que cela puisse durer. Si Lampard décide de le faire jouer titulaire tous les trois jours par contre, ce n'est pas l'idéal non plus. Je pense qu'il faut un juste milieu, mais qu'il profite de cette période positive pour lui. Par rapport à ce qu'il montre ces dernières années, il fait partie des très bons attaquants au niveau international.

Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, a déclaré à Tuttosport qu'entre Manchester United et Pogba "c'est fini". Est-ce une bonne chose ?

Si je me mets à réagir aux réactions de l'agent, de l'oncle, du chien, du grand père ou de la grande mère... Ils déclarent de qu'ils veulent. Pour moi l'important c'est le joueur. Ils ont des décisions à prendre pour leur carrière. On est début décembre et Paul est à Manchester, même si on ne sait pas ce qui peut se passer. Certains pourront changer de club. Je peux donner un avis s'ils me le demandent, mais certainement pas de conseils. C'est leur carrière et c'est à eux de faire leurs choix.

Pensez-vous que Patrick Vieira va vite rebondir après son limogeage de Nice ?

C'est un moment difficile, mais "Pat" a les épaules larges. Il a fait trois ans je crois, c'est déjà important. La moyenne d'un entraîneur en Ligue 1 est bien plus basse. L'aventure se termine parce qu'il y a un manque de résultats, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va rebondir à un moment ou à un autre Il a cette pasision et tout ce qu'il faut pour être un bon entraîneur. Quand les résultats ne vont pas, le fusible c'est l'entraîneur. On ne peut pas changer tous les joueurs. Est-ce une bonne chose ? Parfois oui, parfois c'est encore pire. "Pat" a tout l'avenir et une longue carrère devant lui. Je ne me fais pas de soucis pour "Pat".

Benjamin Quarez, au siège de la FFF.