Emerson : "Tuchel fait un travail sensationnel"

Thomas Tuchel "fait un travail sensationnel" à Chelsea, selon Emerson Palmieri, qui a salué l'entraîneur de Chelsea pour l'impact immédiat qu'il a eu à Stamford Bridge. Chelsea risquait de se retirer de la course pour terminer parmi les quatre premiers en Premier League avant que Tuchel ne soit recruté pour remplacer Frank Lampard à la fin du mois de janvier. L'Allemand a depuis orchestré un redressement rapide chez les Blues, ne laissant aucun doute à Emerson sur le fait que Chelsea peut continuer à accomplir de grandes choses sous sa direction.

"Thomas Tuchel est arrivé ici et, le premier jour, nous avons remarqué l'organisation de son équipe", a déclaré Palmieri à 'Globo Esporte'. "Il nous montre beaucoup de vidéos, de détails et d'informations qui nous aident beaucoup sur le terrain. L'équipe est bien organisée et il fait un travail sensationnel. Nous devons en profiter, tirer le meilleur parti de lui. Nous sommes entrés dans la phase finale de la saison, nous avons la Premier League, la FA Cup, la Ligue des champions, et nous avons juste besoin de travailler sur quelques détails et continuez à faire ce que nous faisons".

Chelsea a battu Sheffield United 2-0 dimanche pour se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup, prolongeant ainsi son invincibilité avec Thomas Tuchel sur son banc de touche portant la série à 14 matchs toutes compétitions confondues. Le joueur de 47 ans a supervisé 10 victoires et quatre nuls depuis sa nomination, l'Atletico Madrid, Liverpool et Tottenham étant tous battus par des Blues renaissants au cours des deux derniers mois.

La victoire 3-0 de Chelsea contre l'Atlético Madrid leur a permis d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, où ils affronteront le bourreau de la Juventus, Porto. Tuchel pourrait offrir un doublé aux supporters et à ses dirigeants si les Blues peuvent aller jusqu'au bout en Europe et en FA Cup, alors qu'ils vont rencontrer Manchester City dans le dernier carré de la compétition. La formation de l'ouest de Londres pourrait également se battre pour obtenir la deuxième place en Premier League si elle continue sur sa trajectoire actuelle alors qu'un match à domicile contre West Brom l'attend après la trêve internationale.

Emerson avait été écarté par Frank Lampard dans la première moitié de la saison, ce qui laissait supposer qu'il pourrait quitter le Bridge pendant le prochain mercato estival. Thomas Tuchel n'a également utilisé l'international italien qu'avec parcimonie, mais il a joué les 90 minutes complètes contre Sheffield United en FA Cup et embrasse pleinement la forte concurrence pour les places au sein de l'équipe à l'heure actuelle.

"C'est bon pour moi, car vous jouez avec les meilleurs joueurs du monde", a ajouté Emerson. "Chaque jour, vous devez faire de votre mieux, et chaque jour vous devez vous consacrer au maximum, car vous savez qu'il y a un gars là-bas qui est dans votre ombre, à un niveau très élevé. Je suis avec des joueurs des grandes équipes nationales, je respecte leur travail, et je suis aussi respecté. Et je crois que notre groupe est très bon, a une très belle unité, et nous vivons un moment de grande joie après les qualifications. en Ligue des champions et une bonne séquence en Premier League".