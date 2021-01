Emery fait l'Ã©loge de ses joueurs

L'entraîneur de Villarreal Unai Emery, a déclaré que son équipe doit accorder une grande valeur à la victoire 2-1 sur Levante, car elle sortait d'une défaite et cette victoire lui donne de l'air et lui permet d'être optimiste pour les prochains matches.

"Il n'est pas facile de battre une équipe comme Levante, qui est patiente et qui presse bien. Même si beaucoup de choses se sont passées, nous avions le match sous contrôle, mais leur but nous a rendu nerveux et sur la fin nous avons souffert, bien que je sois content du travail de l'équipe", a déclaré l'entraîneur basque.

Pour Emery, la capacité de l'équipe à souffrir et à attendre ses chances a été importante. "Les changements ont contribué et l'entrée de Jaume Costa nous a beaucoup aidé et bien que nous ayons eu quelques perturbations, je pense que nous sommes sur la bonne voie", a-t-il poursuivi.

Il a également expliqué que le carton sorti à Yeremi en première mi-temps a conduit à l'entrée de Chukwueze et que la sortie de Niño était due au fait qu'avec Foyth dans l'équipe, Parejo et Trigueros pouvaient être plus offensifs.

"Beaucoup de choses se passent. Il y a la COVID-19, des blessés et des absents qui obligent à chercher des solutions, mais l'arrivée de Capoue et le retour de Coquelin vont nous aider", a ajouté Emery, qui a rappelé que les matches nuls à domicile les ont laissés "à mi-chemin", mais que la victoire était importante après avoir perdu à Séville et en vue du match de Coupe du roi à Zamora et à Vigo contre le Celta.