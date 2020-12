Emery prévient Kubo et Chukwueze

Villarreal est très bien placé au classement. Le "sous-marin jaune" est troisième avec 20 points et suit les traces de l'Atlético de Madrid et de la Real Sociedad.

En Europa League, ils se débrouillent également très bien, puisqu'ils sont premiers de leur groupe et ont pratiquement réussi à se qualifier pour la phase finale de la compétition.

Mais quelque chose ne convainc pas Emery. L'entraîneur, dans des déclarations recueillies par 'Marca', a envoyé un message très clair à deux joueurs : Kubo et Chukwueze.

"Nous avons besoin que l'expérience que certains acteurs acquièrent se traduise par des améliorations. Nous avons besoin que Samu s'impose après deux ans d'irrégularité en équipe première. Nous avons besoin de lui pour faire la différence et il le fait dans une moindre mesure cette année. À Anoeta, j'ai parié sur lui avec l'idée qu'il nous ferait gagner le match et il n'a pas su le faire. Nous continuerons à insister", a déclaré le Basque.

Emery poursuit dans la même veine : "Ou alors, quand Take joue, il doit finir ses actions dans la surface et marquer. Ce jour-là, nous aurons fait un pas en avant. Nous plaçons la barre très haut car il y a beaucoup de joueurs qui ont une bonne posture et une bonne performance. Je veux trouver cette performance avec les jeunes".