Emery sort du silence pour Kubo

En 2019, le Real Madrid s'est offert le jeune espoir japonais, Takefusa Kubo. Il est ensuite prêté à Majorque pour une saison afin de s'acclimater au championnat espagnol.

Auteur d'une belle saison avec l'équipe des Baléares, le Real décide alors de l'envoyer du côté de Villarreal - qui dispute l'Europe League - pour poursuivre sa lancée.

Or, sous les ordres d'Unai Emery, le Nippon s'est contenté jusqu'ici de 55 minutes de jeu réparties sur 5 entrées en fin de match... Une situation qui agace la direction madrilène.

Dans une interview accordée au quotidien 'AS', l'entraîneur du sous-marin jaune a tenu à clarifier les choses une bonne fois pour toutes.

"Kubo est un enfant génial, il veut grandir et il veut le faire, commence l'ex coach parisien. Il est conscient qu'il a un défi à relever, celui d'être le premier joueur japonais à atteindre le plus haut niveau, et il y a beaucoup de gens qui veulent que ce soit le cas et qui veulent accélérer le processus. Mais cette accélération n'est pas bonne, il doit s'adapter et se développer pour être compétitif dans toutes les options et positions. Il peut jouer dans trois positions, la position d'ailier droit est celle qui lui convient le mieux, mais il y a une forte concurrence. Au centre, il travaille pour s'améliorer et à gauche, il doit grandir davantage, donc nous sommes dans ce processus. Je comprends le bruit des médias, c'est une star en dehors du terrain, mais il doit en être une sûr la pelouse. Notre obligation est de le faire de la meilleure façon possible et de prendre soin de lui afin qu'il puisse atteindre cet objectif. Je n'ai dit à aucun joueur qu'il est assuré de jouer, ni que nous serons champions en comptant sur lui, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Pour atteindre un objectif, c'est l'affaire de tous, de toute l'équipe, pas d'un seul joueur aussi bon soit-il", a-t-il déclaré à 'AS'.