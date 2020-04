Emre Can en veut toujours à Sarri

Emre Can est désormais un homme heureux à Dortmund mais il revient de loin. L'international allemand a rejoint les rangs de l'équipe allemande cet hiver en provenance de la Juventus, et apparemment, le joueur n'a pas encore digéré son départ. Et il en veut à quelqu'un !

"Cela a été un moment très difficile pour moi lors des derniers mois, a expliqué le joueur lors d'un entretien accordé à 'Bild'. La saison dernière, j'étais un membre important de l'équipe. Nous méritions notre titre en Serie A et j'avais aussi bien joué en Ligue des Champions Le nouveau coach ne m'a pas du tout donné une chance équitable. [...] Malgré cela j'ai passé un bon moment à Turin et ce chapitre est définitivement terminé"

En effet, Can n'a jamais entré dans les plans de Sarri, lors des six premiers mois de la saison 2019-20, il a disputé que 279 minutes en huit apparitions.