Allegri : "En 2018, j'ai dit non au président du Real Madrid"

Dans sa dernière interview avec 'Sky Sport', Massimilano Allegri a révélé son intention de retourner sur les bancs dès cet été.

"Je ne sais encore rien, mais je veux retrouver un poste au mois de juin. J'ai vu peu de matchs, quand je n'entraîne pas, j'en vois peu, je n'aime pas ça. Est-ce que je peux revenir à la Juventus ? Je n’'en sais rien, mais pour le moment il y a Pirlo, qui est en train de faire du bon travail selon moi", a-t-il déclaré.

Sans club depuis son départ de la Juventus il y a deux ans, l'Italien n’a pourtant pas manqué de sollicitation des plus grands clubs européens. "Il y a trois ans, le président du Real Madrid m'a appelé pour me proposer le banc des merengues. J'ai dit non parce que j'avais déjà donné ma parole à Agnelli de rester à la Juventus", a-t-il ajouté.