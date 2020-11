En 2019, le Barça a raté Neymar pour 20M€

Alors que le divorce entre le Paris Saint-Germain et Neymar semblait acté lors de l'été 2019, le Brésilien était finalement resté au sein du club de la capitale et participait, presque un an plus tard à une finale de Ligue de Champions face au Bayern Munich.

Au cours d'un surprenant récit sur les ondes de la 'Cadena Cope', l'ancien dirigeant barcelonais, Javier Tebas, a expliqué les coulisses, de ce qui aurait pu être le transfert de la saison 2019. Mais, malheureusement pour les fans barcelonais, le PSG a conservé sa perle brésilienne.

Tebas a d'abord évoqué l'intervention du père de la star brésilienne au sein des négociations : "Il était tout près de revenir. On a réussi à ce que le PSG nous fixe une proposition. Au final, ça s’est joué à 20 M€. Le père de Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre, ce qui a compliqué l’opération. Nous, on a fait notre maximum. Dans cette histoire des 20 M€, on pensait que le PSG allait baisser sa proposition grâce à la pression du clan Neymar. Mais quand son père a dit qu’il les mettait, le PSG a alors renoncé à le céder".

Avant de revenir en détail sur l'objet de la proposition : "Ils nous ont dit, c’est 130 M€ plus Todibo, Rakitic et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. Nous, on proposait 110 M€ plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au final, tout a capoté. On a été très proche de le faire. Vous savez, Griezmann vit là où vivait Neymar. L’entourage de Neymar était même allé jusqu’à appeler un voisin pour savoir si la maison était à louer."

Si à l'époque, le Brésilien semblait proche de retrouver la Catalogne, nul doute qu'il sera de nouveau annoncé en partance vers Barcelone à l'été 2021. Et les rumeurs vont d'ores et déjà de bon train, même si à Paris, la tendance est à une prolongation du joueur de 28 ans.