En Italie, on annonce Milik à l'Atlético

Changement de plan ! Alors que depuis plusieurs jours Milik est annoncé du côté de la Juve, ce mercredi, 'Tuttosport' explique que le joueur napolitain serait en contact avec l'Atlético..

Cette même source avance un accord verbal entre le joueur et le club madrilène. Les turinois ne sont plus intéressés car c'était l'intérêt de Sarri. Le coach italien n'entraînant plus la Juve, Milik a réussi à trouver un nouveau point du chute.

Le transfert est estimé à 40 millions d'euros mais le club espagnol voudrait négocier à 25 millions d'euros.