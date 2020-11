En larmes, Simeone applaudit lors de la minute de silence pour Maradona

Simeone a rendu ce samedi l'un des hommages les plus spontanés et les plus émouvants parmi les nombreux rendus ces jours-ci au regretté Diego Armando Maradona.

Avant le début du match Valence-Atlético Madrid, comme dans tous les stades du monde, une minute de silence a été observée pour la star argentine. Cependant au Mestalla, elle a été de très courte durée.

Simeone a rompu le silence qui régnait dans le stade valencien par des applaudissements qui se sont fait entendre sur tout le terrain. L'Argentin était en larmes, visiblement très ému.

Le technicien de l'Atlético était le coéquipier de Maradona à Séville et en sélection argentine, en plus d'avoir été son adversaire en Italie lorsque la légende était à Naples et Simeone à Pise.