"En Liga il y a 2 candidats : l'Atlético et le Real"

La journée de Liga a souri à l'Atlético de Madrid après sa victoire contre Getafe et avec les nuls du Real Madrid et du Barcelone. Pedja Mijatovic, ancien joueur merengue et maintenant commentateur, en a parlé. Il a donné son point de vue dans l'émission "El Larguero" de 'Cadena SER'.

"Le match nul du Real Madrid ? C'est inattendu si l'on considère l'énorme différence de qualité du football entre les deux équipes. En ce moment, l'Atlético est l'équipe la plus régulière, ils savent ce qu'ils veulent", a-t-il déclaré.

"D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il y a deux candidats en Liga : l'Atlético et le Real Madrid", a déclaré Mijatovic, qui a écarté le FC Barcelone de la lutte.

Il est retombé amoureux de Luka Modric, qui continue à performer au plus haut niveau malgré son âge : "Un footballeur doit vivre le football comme le fait Luka, vivre pour ce métier."

Et il a comparé son attitude à celle d'un ancien merengue : "Quand nous avons signé Cannavaro pour Madrid, nous l'avons fait non seulement pour son niveau, mais aussi pour que les jeunes le prennent en exemple".