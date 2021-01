En-Nesyri est en feu !

On peut dire que Youssef En-Nesyri est l'un des attaquants les plus en forme du moment. Il a marqué 6 buts lors des 2 derniers matchs à domicile et ce samedi, il est devenu le "Pichichi" de la Liga.

L'attaquant marocain a réalisé son deuxième triplé consécutif au Sánchez-Pizjuán lors du match de samedi contre Cadix, ce qui lui a permis de dépasser Leo Messi et Luis Suárez au classement des buteurs de Liga.

En se basant sur les chiffres de ProFootballDB, le laboratoire de données de BeSoccer, on constate qu'En-Nesyri a marqué 16 buts en 27 matches jusqu'à présent.

Mais il n'a pas débuté tous les matches et n'a pas toujours joué les 90 minutes complètes. Il a passé 1437 minutes sur le terrain, ce qui lui donne une moyenne d'un but toutes les 89 minutes.