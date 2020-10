En quatre matchs, Ronaldo n'a jamais marqué face aux Bleus

Nul doute, Cristiano Ronaldo est un des plus grands buteurs de l'histoire du football. À maintenant 35 ans et 166 matchs disputés avec sa sélection, le natif de Madère a déjà inscrit 101 buts avec son pays.

Si très peu d'équipes tiennent le coup face à l'efficacité du Portugais, une irrésistible sélection peut pour le moment se targuer de la prouesse, les Bleus n'ont toujours pas encaissé le moindre but de la part de Ronaldo, et ce en quatre rencontres.

Quatre rendez-vous, 3 défaites et un Euro...

La première rencontre entre Ronaldo et la France aura eu lieu lors de la Coupe du Monde 2006, les Bleus sont alors emmenés par un certain Zinedine Zidane, qui sera l'unique buteur du match, permettant à l'Équipe de France d'accéder à la finale face à l'Italie.

Le capitaine portugais retrouvera les Bleus en 2014 puis en 2015, lors de matchs amicaux, mais la sélection lusitanienne s'inclinera à chaque fois, sans que l'ancien joueur du Real Madrid ne parvienne à trouver le chemin des filets.

Enfin, on s'en souvient, lors de la finale de l'Euro 2016, le meilleur buteur du Portugal avait dû céder sa place à la 25e minute. Son équipe s'imposera 1 but à 0 pendant les prolongations et remportera la compétition.

Aujourd'hui (20h45), les Portugais retrouveront le Stade de France et les bons souvenirs de 2016. Reste à savoir si le Turinois trouvera la faille face à une charnière qui devrait être composée par Kimpembé et son ancien coéquipier au Real Madrid, Raphaël Varane.