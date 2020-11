"À l'entraînement, Messi faisait des choses incroyables"

Lionel Messi est spécial et ce n'est pas Kevin-Prince Boateng qui dira le contraire. S'il n’a passé que cinq mois au FC Barcelone, entre janvier et juin 2019, l'ancien joueur de l'AC Milan a eu le temps d'être bluffé par les immenses qualités de La Pulga.

L’international ghanéen a par ailleurs reconnu qu’il a tellement été impressionné par le talent et les qualités du natif de Rosario qu'il a carrément envisagé de raccrocher les crampons, lui qui défend actuellement les couleurs de la modeste équipe de Monza, en Serie B italienne.

"Les six mois à Barcelone ont été incroyables, a confié Boateng dans un long entretien au média DAZN. Au début, je n’y croyais pas. Je pensais que c’était l’Espanyol qui me voulait, pas le vrai Barcelone ! L’entraînement avec Messi m’a laissé sans voix. J’avais toujours dit que Cristiano Ronaldo était le meilleur du monde, mais Messi c’est autre chose. Il n’est pas normal. Pendant que je m’entraînais avec lui, je me sentais insignifiant pour la première fois de ma carrière. Il faisait des choses incroyables. J’avais envie de dire: « c’est bon, je vais arrêter de jouer !"

Passé par Tottenham, le Borussia Dortmund et l’AC Milan, le joueur de 33 ans a connu de grandes stars durant son parcours. Mais il faut croire que le virtuose du Barça est spécial.

Pour rappel, le natif de Rosario affiche un visage inquiétant depuis le début de la saison. Peu inspiré lors du choc face à l'Atlético Madrid (0-1), samedi, Messi n'a marqué que 3 buts en 8 apparitions epuis l'entame, ce qui est très en dessous de ses prestations habituelles. Ronald Koeman l'avait même reposé contre Kiev mardi soir.

"On a choisi de ne pas prendre Messi et De Jong avec nous à Kiev parce que nous avons des blessés et notre situation en Ligue des Champions est confortable avec neuf points. C'est le moment pour eux de se reposer. Messi et De Jong ont joué tous les matchs, et pas seulement avec le Barça, mais aussi avec leur sélection. Et dans le cas de Leo, il y a aussi les voyages en Amérique du Sud. Nous devons protéger les joueurs, c'est impossible qu'ils soient toujours au top", a ainsi expliqué le technicien néerlandais en conférence de presse.